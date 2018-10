Pasan a disposición xudicial os detidos na macro redada contra catro clans de droga do Vao

Un total de 13 veciños do poboado do Vao serán postos a disposción do Xulgado de Garda de Pontevedra ao longo da xornada deste venres tras ser detidos nos dous últimos días na macro redada antidroga desenvolvida pola Garda Civil. Os primeiros atópanse desde ao redor das 9.30 horas no edificio xudicial da Parda e o resto irán chegando ao longo da mañá tras pasar a noite na Comandancia de Pontevedra.

Coincidindo coa súa posta a disposición xudicial, congregouse nas inmediacións da sede xudicial un grupo de familiares dos detidos, que acudiron para apoiarlles.

O operativo saldouse con 26 detidos, dos que dous xa están no cárcere desde o seu arresto porque tiñan requisitorias de detención e ingreso en prisión e outros 11 foron postos en liberdade tras o seu paso pola Comandancia. Os 13 restantes irán pasando pola Parda para que o xuíz de garda decida sobre a súa situación persoal.

A operación Clavao na que foron detidos comezou hai un ano, en outubro de 2017, e supuxo diferentes intervencións con presenza das forzas de seguridade tanto uniformadas como de paisano na zona cun amplo dispositivo de medios técnicos, a través dos que se lograron diferentes probas que derivaron na autorización xudicial de 14 rexistros realizados o mércores.

A operación segue aberta, pero xa permitiu a desarticulación de catro clans que presuntamente se dedicaban ao tráfico de drogas e que se repartían o traballo por quendas. Un clan realizaba as vendas durante unha semana mentres os outros se mantiñan inactivos e así ían substituíndose.

Ou Vao é, segundo o responsable da Garda Civil, Jorge González, o chafariz de droga da comarca e leste mesmo ano abríronse máis de 250 actas de denuncia por incautación de diversas doses no poboado. Neste sentido, indicou que se teme que aqueles detidos que non ingresen en prisión continúen coa súa actividade de venda de droga. Por este motivo, manterán a vixilancia nesta contorna.