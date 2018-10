Matogueira na beirarrúa © Marea Pontevedra

Marea Pontevedra propón mellorar o estado xeral da zona leste de Pontevedra logo de visitar a contorna da urbanización situada entre as rúas Pintora Maruxa Mallo, Abundancia, Diego Sarmiento Acuña e Juan Carlos I.

Non é a primeira vez que o colectivo cidadá denuncia o estado da zona da cidade, de feito xa ten presentado no pleno proposicións para que a maleza fose desbrozado e que agora lamentan que "á vista dos feitos, non foron escoitadas polos responsables".

Para Marea resulta "preocupante" a falta de limpeza das fincas que provocan que as silveiras e outras especies, como os invasores plumachos, invadan as beirarrúas dificultando o tráfico peonil e axudando á proliferación de pequenos roedores. Aseguran que existe unha "gran preocupación veciñal" polo estado do parque infantil, xa que nas escaleiras atópanse cristais de botellas sen recoller e que non existe sinalización algunha que indique que os animais de compañía non deben invadir o espazo de xogos dos cativos.

Engaden que a potencia dos focos de luz dirixidos á pista deportiva ao aire libre "son demasiado potentes e resultan moi molestos" sobre todo porque afectan ao descanso das persoas residentes nas inmediacións; do mesmo xeito que as pranchas metálicas que hai detrás das porterías, pois "fan moito ruído cada vez que son golpeadas".

A día de hoxe segue sen haber unha planificación do traballo de limpeza de desbroces e tampouco existe un inventario das parcelas municipais.