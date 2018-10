Os bombeiros dos parques provinciais de Pontevedra cobrarán o mesmo que os seus compañeiros do resto de Galicia

Pleno do Consorcio provincial de bombeiros © Deputación de Pontevedra

O Pleno do Consorcio Provincial contra incendios de Pontevedra acordou inicial o procedemento de homoxeneización dos salarios dos bombeiros dos parques provinciais para que cobren o mesmo que os seus compañeiros do resto de Galicia.

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva agradeceu "moitísimo" ao director xeral de Emerxencias e Interior, Luís Menor, porque elevase esta medida ao Pleno do Consorcio, o que facilita o "marco legal" para aplicala "este mesmo ano". É "unha cuestión de xustiza de que a iguais traballos téñanse iguais salarios", agregou.

Luís Menor destacou a importancia deste paso "xa que permite desbloquear a decisión política que xa fora acordada" dunha maneira "unánime" .

Deste xeito, dáse cobertura legal ao acordo alcanzado no mes de abril entre as dúas administracións que forman o Consorcio (Xunta e Deputación).

Aquela decisión política topouse cun informe técnico do servizo de Intervención da Deputación que consideraba que as administracións públicas non teñen capacidade para tomar decisións sobre a homoxeneización dos salarios que teñen que ver cuns traballadores dunha empresa concesionaria e que, por tanto, esta decisión debía adoptarse no marco dunha negociación colectiva.

Tanto a Xunta como a Deputación expresaron a súa "vontade política" de maneira "excepcional" para facer fronte a esta homoxeneización "con recursos das dúas administracións", segundo explicou a presidenta Carmela Silva. "Por tanto decidimos conxuntamente convocar este Pleno hoxe" para "tratar este tema e tentar liquidalo".

Para iso foi necesario que a Xunta de Galicia activase a disposición adicional terceira da Lei de Emerxencias de Galicia para proceder á equiparación.

A homoxeneización de salarios dos efectivos de bombeiros é resultado do paso previo da constitución dos consorcios provinciais contra incendios. Esta homoxeneización xa foi aprobada nas provincias de Lugo e Ourense e, cando se culmine o acordo de hoxe, só quedaría a da Coruña.

Agora "en prazo moi breve" a Deputación levará a un pleno ordinario a aprobación.