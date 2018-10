Un estudo sobre a contaminación en España pon a Pontevedra como "exemplo" a seguir

Unha investigación da Escola Nacional de Sanidade do Instituto de Saúde Carlos III, recollida no informe 'O aire que respiras: a contaminación atmosférica nas cidades', elaborado por DKV Seguros e a Fundación Ecoloxía e Desenvolvemento (ECODES), sitúa a Pontevedra como "exemplo" a seguir para mellorar a calidade do aire nas cidades.

É, xunto con Vitoria ou Sevilla, os municipios que impulsaron medidas adecuadas, segundo este estudo, para reducir a contaminación. No caso de Pontevedra, cítase expresamente a peonalización de gran parte da trama urbana da cidade.

O informe explica que polo centro de Pontevedra circulaban 74.400 vehículos ao día en 1995, en proporción, máis que en urbes como Madrid, Londres ou Estocolmo. Coas medidas implantadas, pasouse a 22.709 vehículos diarios en 2014. Ao mesmo tempo, destaca, limitouse a velocidade a 30 e eliminouse o paso do tráfico pesado por áreas residenciais.

Ademais, os investigadores valoran positivamente que aumentase un 60% o espazo urbano dedicado a peóns e ciclistas, que se restrinxiron os aparcadoiros e creado zonas disuasorias para deixar os coches e limitáronse os desprazamentos en vehículos privados, no seu maior parte, aos residentes e servizos.

Segundo acredita as axencias de meteoroloxía, estas medidas axudaron a que en 2017 a cidade cumprise con todos os límites legais de emisións á atmosfera, respectando ampliamente as recomendacións da Organización Mundial da Saúde.

93.000 MORTOS POR CONTAMINACIÓN

Unha das conclusións deste estudo é que os científicos apuntan que a contaminación causou a morte prematura de case 93.000 persoas en España no últimos dez anos.

Entre os contaminantes atmosféricos máis problemáticos en España destacan as partículas de suspensión, o dióxido de nitróxeno, o ozono troposférico, o dióxido de xofre, e o bezo(a)pireno. O que supón máis risco para a saúde presente no aire son as partículas de suspensión, cuxa fonte, precisamente, é o tráfico.

O informe prestado este mércores pretende mostrar que existe un vínculo entre a calidade do aire das cidades e a saúde dos cidadáns, e concienciar a toda a sociedade neste sentido. Así, recolle ata 101 enfermidades xeradas pola insalubridad do aire, entre elas, asma, obstrucións pulmonares ou infeccións respiratorias.

A contaminación, segundo este estudo, pode favorecer a aparición de patoloxías cardiovasculares, arterioesclerose ou infarto, enfermidades neurolóxicas, aumento do risco de demencia e diminución da capacidade intelectual en nenos e aumento da incidencia dalgúns tipos de cancro, como o de ril, vexiga ou colorrectal.

Ademais, pode causar nacementos prematuros e un baixo peso dos bebés ao nacer, o que pode causar problemas ao longo da vida.

Os datos da Organización Mundial da Saúde (OMS) mostran que o 92 por cento da poboación do planeta respira aire contaminado en niveis perigosos para a saúde. Nenos, anciáns e mulleres son a poboación máis proclive a sufrir o impacto da mala calidade do aire.