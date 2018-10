Os populares solicitan a retirada dos lombos instalados no viario de acceso a Montecelo

Os populares presentarán no próximo Pleno municipal unha iniciativa coa que solicitan a retirada dos lombos instalados na rotonda do Príncipe Felipe, no viario de acceso ao hospital Montecelo.

"Le pedimos al BNG que recapacite. Cuatro lombos en el acesso a un hospital no son sólo innecesarios, no son sólo ineficaces sino que son contraproducentes y ponen en riesgo a los pacientes que van en las ambulancias", manifestou este mércores o presidente local e portavoz municipal, Rafa Domínguez, en rolda de prensa.

A través dunha moción, o Grupo Popular instará o Goberno de Lores a que dea as instrucións oportunas á Deputación de Pontevedra, cuxo vial é da súa competencia, para proceder á eliminación dos catro lombos instalados hai uns días.

Domínguez sinalou que "cuatro lombos en la rotonda de acceso a Montecelo son un símbolo de un BNG que no escucha, que impone". "No escucha ni a los técnicos de ambulancias, ni a las asociaciones de pacientes que son los que más los sufren, no escuchan a los vecinos que piden que no se instalen ahí los lombos, el BNG impone", engadiu.

O presidente popular lamenta que "nadie se haya parado a pensar donde eran necesarios y donde no; nadie se ha parado a pensar si cuatro lombos en una rotonda junto al hospital son necesarios".

Como médico, Domínguez quixo explicar o laborioso traballo que se realiza dentro dunha ambulancia "en las que muchas veces trasladan a pacientes realmente graves. Se les tiene que poner una vía, se les administra medicación, se les intuba… están salvándoles la vida. Si ya de por sí es dificil hacer esto en un hospital, si ya es complicado hacerlo en una ambulancia, resulta inviable hacerlo mientras la ambulancia tiene que frenar, subir y bajar un lombo porque esto puede frenar todo el trabajo". "Y esto el BNG no lo quiere ver", puntualizou.

"Sé que el señor Mosquera me va a decir que estoy en contra del modelo de ciudad. Cuatro lombos junto al hospital no son modelo de ciudad, es una aberración para los pacientes que van dentro de una ambulancia", destacou Rafa Domínguez quen lembra que "todos somos susceptibles de tener que sufrir esta situación" polo que convida o Goberno local a "reflexionar".