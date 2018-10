Pontevedra, o referente do BNG para "fortalecer" a súa presenza nas cidades

Ana Ponton cos candidatos do BNG ás eleccións municipais nas sete grandes cidades © Mónica Patxot Ana Ponton cos candidatos do BNG ás eleccións municipais nas sete grandes cidades © Mónica Patxot

O BNG mira cara a Pontevedra. A cidade do Lérez, gobernada polos nacionalistas desde hai case vinte anos, converteuse na mellor carta de presentación para a formación que lidera Ana Pontón. As eleccións municipais de 2019 deben servir, dixo a portavoz nacional, para "fortalecer" a presenza do nacionalismo nas grandes cidades galegas.

Para iso, engadiu, "todos miramos cara Pontevedra" para facer ver aos galegos que o BNG "ofrece un modelo urbano de calidade" que, no caso da Boa Vila, " xa ten toda a súa forza" e que, adaptándose á realidade de cada urbe, pode trasladarse a calquera localidade para "mellorar a calidade de vida das persoas".

"É un orgullo como nacionalistas que o referente internacional para algunhas das respostas aos problemas de saúde, medio ambiente ou servizos públicos que hai nas cidades se atope no modelo do BNG que aplicamos en Pontevedra", destacou a dirixente do BNG.

Pontón, que presidiu este martes en Pontevedra a primeira xornada de traballo conxunta cos sete candidatos do BNG ás alcaldías das grandes cidades de Galicia, destacou o traballo "serio" que o partido está a realizar para a "importante" cita coas urnas en maio de 2019.

O BNG confía en "dar un paso adiante" e recuperar as posicións perdidas nas cidades galegas. Farano, engadiu Ana Pontón, con "ánimos renovados" e sen marcarse "ningún límite", grazas a un proxecto "serio", a unha organización "cohesionada e unida" e que está centrada no "importante", en "perfilar" as propostas para cada municipio.

A este respecto, a portavoz nacional sinalou que nestas eleccións municipais "imos a por todas", ao entender que "somos a mellor alternativa" para as persoas que " queren transformar en positivo" as súas cidades, demostrando que os seus gobernos "deixan pegada" e dinamizan a actividade nos seus concellos.

Á fronte das candidaturas en Pontevedra, Vigo, A Coruña, Santiago, Ourense, Ferrol e Lugo, segundo Pontón, estarán "as mellores persoas" para presentar un proxecto "claro e ilusionante" e que, baseándose na "confianza" nas "potencialidades" que ofrece Galicia, todos e todas elas van defender "con toda ilusión e con moito traballo".

O alcalde de Pontevedra, que actuaba como anfitrión, afirmou que o BNG ten "amor" por Galicia e "especialmente confianza" nas súas capacidades, polo que ao seu xuízo son os nacionalistas os que mellor poden liderar un proxecto "pensado para as persoas", que parte de "analizar a realidade" e facer propostas "para o futuro".

Miguel Anxo Fernández Lores defendeu que as cidades "deben estar construídas para as persoas", de forma que estas ocupen o espazo público e convivan "democraticamente". Este modelo urbano, agregou, fomenta a cohesión social, polo que pediu aos seus compañeiros que aposten por unha alternativa " crible, fiable e de futuro" para as súas cidades.