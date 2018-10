Caldas de Reis compite no certame "Vilas en Flor"

Este luns comezaron as visitas do xurado do certame "Vilas en Flor", unha nova iniciativa impulsada pola Fundación Juana de Vega e ao que concurre a localidade de Caldas de Reis.

O obxectivo principal desta iniciativa é a mellora ambiental, social e económica dos concellos galegos, así como a dinamización do sector do paisaxismo e a ornamentación y mesmo a xeración dun selo de calidade e reclamo turístico.

Por primeiro ano desenvólvese este concurso en Galicia seguindo o modelo existente noutras comunidades autónomas como Cataluña, Aragón, Canarias e Valencia, a semellanza do sistema implantado desde hai décadas noutros países como Reino Unido, Irlanda, Francia, Italia e Canadá.

Nesta primeira edición do programa as participantes son as vilas de Allariz, Caldas de Reis, Betanzos, Ortigueira e Chantada.

O galardón entregarase nunha gala especial que se celebrará a finais de outubro na localidade vencedora.

Anualmente outorgaranse as "Flores de Honra", como marca de calidade, aos municipios cos mellores espazos verdes urbanos, a súa xestión sostible, a educación ambiental e a concienciación cidadá.

O proxecto conta co apoio das Consellerías de Medio Rural e Medio Ambiente, os colectivos do sector Asvinor e Agaexar e as empresas Husqvarna e Rain Bird.