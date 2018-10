A burga "Lume de Deus" de Cuntis recupera o seu carácter público

Apertura da burga "Lume de Deus" © Concello de Cuntis

Como cada ano, coa chegada do outono, os veciños de Cuntis recuperan o seu dereito para gozar da burga "Lume de Deus", situada na céntrica Praza de Galicia.

Operarios de Termas de Cuntis, a empresa propietaria do balneario, procederon este luns á apertura temporal da burga, que durante o próximos nove meses terá carácter público.

Os traballadores picaron as xuntas do morteiro que unen as laxas de pedra que serven de tapadeira desta burga e procederon a abrir a chave de paso para que as augas medicinais puidesen saír ao exterior.

Entre o 1 de xullo e o 30 de setembro, segundo un acordo que se remonta ao século XIX, é o balneario o que se beneficia deste manancial.