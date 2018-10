O nivel de auga do Lérez empeza a ser "preocupante" pola falta de chuvias

A ausencia de choivas no mes de setembro e, por agora, a previsión meteorolóxica de que tampouco o fará na primeira quincena de outubro fai que o nivel de auga do río Lérez empece a ser "preocupante", segundo admitiu o portavoz do goberno municipal.

Raimundo González sinalou que, segundo os datos de Augas de Galicia, a altura do caudal do Lérez é de 2,47 metros, un dato lixeiramente superior ao de 2017.

Por agora, Pontevedra seguirá "tirando" da auga do río para abastecer tanto ao municipio como aos concellos da súa contorna e descarta que se produzan restricións, pero o Concello recoñece que "en momentos puntuais" pode chegar a haber "certa escaseza".

"Estaremos vixiantes", sinalou González, por se o caudal do río segue baixando e débese botar man da reserva de auga do Pontillón do Castro, que actualmente está a un 93,63% da súa capacidade.

No encoro habería auga, se non chovese nada, para abastecer o servizo de Pontevedra e os municipios da ría durante case dous meses.

O consumo de auga, segundo o goberno municipal, é "similar" ao do ano pasado, uns 32.000 metros cúbicos por día, polo que Raimundo González fixo un chamamento para que a poboación faga un consumo "responsable".