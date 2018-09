Rafa Domínguez formará parte do Comité de Dirección do PP provincial

O presidente do PP local de Pontevedra, Rafa Domínguez, pasará a formar parte do Comité de Dirección do partido a nivel provincial e estrearase o próximo martes nunha xuntanza en Cambados.

Habitualmente os comités de dirección realízanse na cidade de Pontevedra, pero a partir de agora trasladaranse ás diferentes comarcas e este martes estarán na sede de Cambados.

O Comité de Dirección é o órgano máis próximo ao presidente provincial, Alfonso Rueda. Baixo a súa dirección, xestiona e coordina as tarefas ordinarias do partido. Entre as súas funcións inclúense impulsar a actividade política na provincia, desenvolver as labores de xestión e coordinación das áreas, departamentos e organizacións locais, ou velar polo adecuado desenvolvemento das actividades, entre outras.

Rafa Domínguez foi elixido presidente do Partido Popular da cidade de Pontevedra o pasado mes de xullo nun congreso que o refrendou por aclamación.