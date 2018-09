As xestas de Colón seguen moi presentes en Poio

Novena edición do Día de Colón © Diego Torrado Novena edición do Día de Colón © Diego Torrado Novena edición do Día de Colón © Diego Torrado

Viaxar ao século XV nada máis poñer un pé en Combarro. Isto foi posible esta fin de semana con motivo da celebración da novena edición do Día de Colón, que se celebrou desde o venres en Poio con actividades lúdicas e divulgativas.

A organización, que corre a cargo das asociacións Combrus, Vides Novas e conta coa complicidade e colaboración de comerciantes, empresarios e o propio Concello de Poio, logrou que a implicación de quen viven e traballan no recinto da festa implicásense e decorasen os seus locais e vivendas como presumiblemente estarían fai máis de seis séculos.

O Día de Colón reivindica de maneira festiva a orixe de Porto Santo do descubridor de América, unha circunstancia que se encargou de enxalzar co seu pregón o escritor Carlos de Vilanova e que permitiró revivir na vila as súas xestas, en especial a de 1492.

Xa desde o venres púidose gozar en Poio do mercado artesanal e non faltaron exhibicións de cetrería, teatro na rúa, bailes medievais nin a Nave Santa María con Colón e a súa tripulación de mariñeiros, acompañados de músicos e outros artistas do lugar.

A xornada deste sábado foi a máis concorrida xa desde media mañá, cando reabriu o mercado e comezou a programación infantil, e os pasacalles, talleres de esgrima, música e exhibicións das actividades de seis séculos atrás caldearon o ambiente ata lograr unha gran implicación de todos os participantes na festa.

A Xusta Medieval da tarde-noite foi, de novo, unha das actividades que xerou máis expectación, encarando a recta final dunha festa que durou ata ben entrada a noite en Combarro con música, teatro e espectáculos de malabares e batucada.