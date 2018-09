Dous anos e catro meses de prisión pola morte do dono dun ciber de Marín

O xuízo a dous irmáns veciños do Vao (Poio) e un home de Marín pola súa implicación nunha pelexa na que resultou ferido de morte o propietario dun ciber acabou en condena para os tres, aínda que de moi distinta magnitude. O principal condenado foi Joaquín Salazar Jiménez, un dos dous irmáns, a quen o Xulgado do Penal número 2 de Pontevedra impúxolle dous anos e catro meses de prisión.

A sentenza do maxistrado Miguel Aramburu imponlle seis meses como autor dun delito de lesións por lesionar ao fillo do falecido -tamén condenado nesta causa- e un ano e 10 meses por un delito de homicidio imprudente pola morte do pai. Ademais, en concepto de responsabilidade civil, indemnizará con 115.000 euros á viúva do falecido, con 50.000 euros a dous dos seus catro fillos e con outros 20.000 aos outros dous.

O outro irmán condenado, Enrique Salazar, foi condenado a un mes de multa cunha cota diaria de oito euros ao día, isto é, 240 euros de multa, como autor dun delito leve de lesións.

O terceiro condenado é José Manuel P.O., o fillo do falecido na pelexa, a quen se considera autor de dous delitos leves de lesións polos que lle impuxeron unha multa de 240 euros por cada un e a obrigación de indemnizar ao condenado Enrique Salazar con 300 euros por lesionarlle durante a pelexa e a un parente daquel que no momento dos feitos era menor de idade e foi condenado polo Xulgado de Menores por estes feitos con 150 euros.

A sentenza considera probadoa que os feitos ocorreron o 9 de febreiro de 2016 ao redor das 14:30 horas no establecemento Ciber War da rúa Concepción Arenal de Marín. Nun momento dado, entraron Joaquín Salazar Jiménez, Enrique Salazar Jiménez e outras dúas persoas, unha delas o menor condenado noutra causa, coa intención de realizar unha copia dun CD. Estas persoas comezaron a discutir coa persoa que nese momento era a encargada do establecemento nese momento, o logo falecido.

Ante a actitude destas persoas, que esixían que lles axudase a facer a copia e mesmo insultaba ás outras persoas que estaban no establecemento, o encargado chamou por teléfono ao seu fillo, José Manuel P.O., que chegou ao pouco. Á súa chegada, tras falar co seu pai. díxolles as catro persoas anteriores que se marchasen á vez que se achegaba a porta do local.

Nese momento aproximáronse José Manuel P.O. e Joaquín Salazar Jiménez e encerelláronse golpeándose e, nese momento tamén chegaron Enrique Salazar Jiménez e Adrián Salazar, quen tamén se agarraron con José Manuel, golpeándose mutuamente.

Entón o encargado achegouse a este grupo e, nese momento, Joaquín Salazar Jiménez, deulle, coa intención de causarlle danos na súa integridade física, unha puñada no nariz, de maneira que este caeu de costas golpeando coa cabeza contra o chan. Por estas lesións morreu dous días despois no hospital.