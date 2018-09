Alfonso Rueda arroupa a Antón Xil, que aspira a recuperar para o PP a Alcaldía de Ponte Caldelas

Antón Xil, na súa presentación como candidato do PP de Ponte Caldelas © PP Provincial de Pontevedra Alfonso Rueda apoyou a Antón Xil na súa presentación como candidato © PP Provincial de Pontevedra Alfonso Rueda apoyou a Antón Xil na súa presentación como candidato © PP Provincial de Pontevedra

Antón Xil xa é oficialmente o candidato do PP á Alcaldía de Ponte Caldelas. Tras anuncialo días atrás, este venres celebrouse o seu acto de presentación no restaurante A Garota, no que recibiu o apoio do presidente provincial do partido, Alfonso Rueda, e o respaldo de centos de veciños.

Xil, que se presenta como candidato independiente, compartiu cos presentes os seus proxectos para Ponte Caldelas, entre os que figuran un ambicioso para o Balneario que pasaría pola creación dun innovador Centro Cívico Termal, de titularidade pública, como epicentro da actividade congresual no sur da provincia.

A idea do candidato do PP, e na que está a traballar xa un grupo multidisciplinar de arquitectos e urbanistas, está en lograr a versatilidade da superficie a edificar co fin de poder integrar orzamentariamente a participación de diversos organismos públicos que axuden no seu financiamento e o investimento privado.

Durante a súa intervención tamén manifestou a súa preocupación por resolver problemas concretos que afectan ao municipio como o conflicto da vía PO-234, a popularmente coñecida como estrada de Laxoso. Antón Xil ofreceuse públicamente como mediador para atopar unha saída satisfactoria que propicie a mellora e ampliación deste vial na parte que discurre por Ponte Caldelas e que se atopa sin executar.

Ao respecto, aproveitou a presenza de Rueda, líder do seu partido na provincia e vicepresidente da Xunta de Galicia, para pedirlle que se dirixa á conselleira de Infraestruturas con fin de facilitar unha entrevista entre unha comisión de veciños e a responsable autonómica para atopar unha saída dialogada que acabe cunha situación que considera "anacrónica e insostible".