As eleccións do Casino terminan nun inesperado empate entre Olmedo e Regueiro

Reconto de votos nas eleccións á presidencia do Liceo Casino © PontevedraViva Votación de socios nas eleccións á presidencia do Liceo Casino © Mónica Patxot

O que parecía imposible e estatisticamente mesmo impensable sucedeu nas eleccións á presidencia do Liceo Casino. Os socios da histórica entidade pontevedresa repartiron preferencias, tanto que avalaron co mesmo número de votos (458) ás dúas candidaturas presentadas, a do actual presidente, Jaime Olmedo, e a do aspirante para relevarlo, Alejandro Regueiro.

Tras unha intensa campaña electoral e unha longa e animada xornada de votación realizada ao longo deste venres, dos 2.026 socios con dereito a voto, foron nada menos que 919 (45,36%) os que acudiron a votar á sede da rúa Manuel Quiroga, o que pon de relevo a vitalidade da sociedade e o interese que esperta entre a súa masa social.

Unha vez pechadas as votacións, ás 20:00 horas, procedeuse a realizar o escrutinio das dúas mesas instaladas no salón nobre, arroxando un resultado de 458 votos a favor de cada candidatura, 2 votos en branco e 1 nulo.

Desde o primeiro momento quedou claro que a igualdade presidía o reconto, tanto que nunha das mesas gañou Regueiro (212 fronte a 204) e na outra igualou Olmedo (246 por 254). Ao sumar os datos, a sorpresa era xeral entre os membros de ambas as candidaturas e socios que esperaban para saber o resultado, o que obrigou a repetir varias veces o reconto, voto a voto, ata confirmar o empate global.

Como queira que nos estatutos non está prevista tal circunstancia, procedeuse a suspender a prevista asemblea extraordinaria de socios, que debía celebrarse para a proclamación oficial do vencedor, substituíndoa por unha reunión na que ambos os candidatos compareceron para informar os socios presentes do que sucedera.

Ambos os candidatos, no medio dun ambiente de cordialidade, quixeron destacar e agradecer os apoios recibidos, á vez que subliñar a vitalidade do Liceo Casino que demostra a alta participación alcanzada.

Agora ábrese un curto compás de espera, no que Olmedo e Regueiro, xunto cos seus compañeiros de candidatura, deberán reunirse para decidir as medidas a tomar, aínda que nun principio barállanse como máis probables dúas saídas: a repetición de eleccións nun prazo para determinar, ou a integración nunha única candidatura, coa posibilidade neste último caso de acordar programas e mesmo repartirse a presidencia dous anos cada un, todo iso, dependendo do lóxico período de debate que deben abrir os integrantes das dúas listas.

Todo apunta a que a próxima semana produciranse reunións entre ambas as partes para tentar alcanzar un acordo.