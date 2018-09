Os "raios X" volven a Baltar

Novo aparato de raios X no centro de saúde de Baltar © Sergas

O Servizo Galego de Saúde (Sergas) reanudou este xoves a actividade de Radiodiagnóstico no centro de Saúde de Baltar en Sanxenxo, tras renovar a súa aparataxe.

Esta incorporación da continuidade a novas obras de mellora e remodelación da sala de Radioloxía do centro de Saúde sanxenxino.

Cunha inversión de 67.000 euros, as actuacións contemplan a renovación completa do equipo e a dotación dunha mesa de exploración máis confortable para os usuarios do centro de saúde de Baltar.

O novo equipo de Radiodiagnóstico é máis ergonómico para o uso dos profesionais. Entre as súas principais vantaxes destacan a execución das probas cunha maior rapidez que o aparato anterior e unha menor emisión de radiacións.

No que respecta á sala de Radiodiagnóstico, a reforma planificada continuará agora -sen afectación da actividade que implique traslados provisionais- coa renovación da iluminación -luz LED- e a instalación eléctrica.

Outras melloras contempladas neses espazos serán á vindeira substitución do chan da sala, efectuando tamén tarefas de pintado e carpintería