Propoñen a contracepción dos xabarís e a súa alimentación disuasoria en Pontevedra e comarca

A Asociación Animalista Libera e a Fundación Franz Weber expuxeron a "necesaria" adopción de medidas "non letais" para afrontar as visitas de xabarís aos cultivos do termo municipal de Pontevedra e ás doutras localidades da comarca ás que se achegan estes animais silvestres.

Os animalistas explicaron que os métodos contraceptivos, a través de vacúas disparadas aos suidos, están a dar bos resultados nas probas realizadas no Parc Natural da Serra de Collserola, onde a presenza de fauna en zonas periurbanas é habitual.

Ademais, como segunda idea estes colectivos mencionaron a "alimentación suplementaria disuasoria", que supón xa unha proposición habitual nalgúns territorios do Estado, como País Vasco ou Navarra, e consiste en distribuír cereal por determinadas zonas, afastadas dos cultivos e dos parques, para que os xabarís sáciense e non removan os espazos axardinados, que se podería combinar coa colocación de pastores eléctricos con horario.

Neste sentido estes colectivos consideran que estas propostas son perfectamente aplicables ao termo municipal de Pontevedra e a súa comarca, e poden contribuír a descender o custo das visitas dos xabarís.

Os defensores dos animais advertiron que a "presión" dos cazadores provoca a súa "baixada" nas horas posteriores ás batidas, que se realizan varios días á semana, e coinciden no tempo coa aparición de xardíns e rotondas levantadas polos xabarís, "que ademais de fuxir, buscan un acceso sinxelo a alimento".