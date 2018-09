Teresa Casal formaliza a súa baixa como militante do PSOE

O PSOE de Pontevedra perde unha das súas caras máis recoñecidas. Teresa Casal, candidata dos socialistas á Alcaldía de Pontevedra nas eleccións municipais de 2003 e 2007, formalizou a súa baixa como militante do partido que lidera Pedro Sánchez.

Segundo confirmaron a PontevedraViva fontes próximas ao partido, a baixa tramitouse a semana pasada.

Teresa Casal, consultada por este xornal, non quixo explicar os motivos que lle levaron a tomar esta decisión. "Cando me dei de alta como militante non quixen darlle publicidade, agora que xa non o son, tampouco", limitouse a responder amablemente.

Desde o partido que, en todo caso, agradecen a contribución que a avogada pontevedresa fixo ao PSOE local, aseguran que Casal leva tempo xa apartada da actividade orgánica dos socialistas de Pontevedra.

Chegada ao Partido Socialista desde ambientes galeguistas, Teresa Casal púxose á fronte da candidatura do PSOE ás municipais de 2003 -tras catro anos como concelleira á beira de Roberto Taboada- mantendo o seu papel como independente.

Formou parte do goberno municipal de Pontevedra, como tenente de alcalde e concelleira de Urbanismo, durante oito anos xunto ao BNG de Miguel Anxo Fernández Lores.

En 2011, nunha decisión non exenta de polémica, o PSOE optou por relevala por Antón Louro e Teresa Casal abandonou a vida pública e retomou a súa profesión como avogada.