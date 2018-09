Marea denuncia que o goberno municipal ten "esquecido" o barrio de Monte Porreiro

Membros de Marea Pontevedra, co seu voceiro Luis Rei á fronte, acudiron ao barrio de Monte Porreiro para tratar coa veciñanza as "deficiencias" que hai na zona, froito do que consideran é un "esquecemento" do goberno municipal con esta área urbana da cidade.

A falta de mantemento das instalacións públicas ou das beirarrúas e a maleza que invade as calzadas son as principais demandas da cidadanía, que denuncian que as súas necesidades non son atendidas polas administracións.

Á falta de instalacións destinadas a ser puntos de convivencia veciñal engaden tamén a falta de coidado e de mantemento das existentes, segundo Marea, como pode ser a casa taller, pechada; o estado da zona do Mirador, cun campo de minigolf e unhas pistas deportivas de skate e minibasket nun estado mellorable; ou uns parques infantís, cuxo mantemento depende do "altruísmo" da cidadanía.

Luís Rei valorou de xeito negativo o estado dun barrio "que podería telo todo e que non o ten por desleixo das administracións ".

Do mesmo xeito, tamén asegurou que Marea Pontevedra traballa para trocar unha realidade que "diferencia aos pontevedreses e as pontevedresas en función do territorio no que residan".