As comisións aproban por unanimidade a proposta de que se manteña parada a reforma da N-541 en Viascón

As comisións informativas de Cerdedo-Cotobade veñen de aprobar por unanimidade a proposta da Alcaldía de dirixirse ao Ministerio de Fomento para esixirlle que se manteña paralizada a reforma da travesía da estrada N-541 en Viascón, que vén de ser reactivada polo departamento estatal despois de que se suspendera no ano 2016.

Así, tanto os representantes do grupo de goberno como os do grupo municipal do PSOE votaron a favor desta moción, que se debatirá definitivamente no pleno ordinario do mes de setembro, programado para este xoves ao mediodía.

O presidente da xestora municipal Jorge Cubela amosou a súa satisfacción polo feito de que a proposta contara "co máximo consenso" de todas as forzas políticas con representación en Cerdedo-Cotobade e está convencido de que tamén se aprobará por unanimidade na sesión da xestora, "o cal é de gran importancia, xa que dalle máis peso á nosa reclamación".