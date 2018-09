O TSXG desinfla a acusación contra a Louzán por suborno e fala dunha posible "vulneración do dereito á intimidade"

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de ditar unha resolución que desinfla a carga acusatoria contra o expresidente da Deputación de Pontevedra e do PP provincial, Rafael Louzán, na causa xudicial por un presunto delito de suborno aberta contra el; a súa esposa, Teresa Cores Fernández; e o exdiputado do PP na Deputación por Pazos de Borbén Severino Reguera Varela.

Os recursos presentados polas defensas dos tres investigados chegaron ao Alto Tribunal galego, que os estimou. Aínda que decreta a continuación do procedemento xudicial da causa mantendo os feitos polos que xa se decretou a apertura de xuízo oral, baleira de contido a acusación da Fiscalía de Pontevedra ao anular as probas derivadas das dilixencias de investigación do ministerio público.

Este proceso xudicial polo que sentarán no banco dos acusados da Audiencia Provincial ante un xurado refírese aos supostos sobrecustos nos alugueres de tres baixos e a zona de Navia, en Vigo, unha suposta irregularidade que chegou a coñecemento da Fiscalía a través dunha denuncia anónima que agora leva anos investigándose.

O auto do TSXG pon o foco nese anónimo e se base no para asegurar que "non cabe dúbida algunha de que o que levou a cabo a Fiscalía foi unha investigación prospectiva apoiada nun anónimo cuxa obxectiva verosimilitud en todo o seu contido era de difícil apreciación".

Ademais, o tribunal considera que non é "aventurado afirmar" que se produciu "unha vulneración do dereito á intimidade" de Louzán na forma na que a Fiscalía tivo coñecemento das presuntas irregularidades investigadas.

A Sala do Civil e Penal do TSXG estimou os recursos de apelación presentados polos tres investigados contra o auto da Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra e declarou que non cabe admitir como probas a practicar no acto do xuízo "todas aquelas que teñan a súa orixe nas dilixencias de investigación levadas a cabo polo Ministerio Fiscal e as que destas derívense", entre as que sinala os informes da Axencia Estatal de Administración Tributaria e os elaborados polas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.

O Xulgado de Instrución número 2 de Cambados acordou en decembro de 2016 a apertura de xuízo oral contra Rafael Louzán por un delito continuado de suborno impropio, contra Teresa Cores por suborno impropio e contra Severino Reguera por un delito continuado de suborno pasivo. Tras aquel auto de apertura, en abril de 2017 o caso chegou á Audiencia. Desde entón, as partes formalizaron varios recursos, que se revisaron en xaneiro e tiveron resolución en maio. Finalmente, a defensa de Louzán e o resto de procesados recorreron ante o Alto Tribunal galego, cun resultado favorable para eles.

Os feitos dos que se lle acusa teñen a súa orixe no ano 2008, cando Louzán e Teresa Cores reservaron cinco locais na rúa Teixugueiras de Vigo e finalmente compraron tres por 460.122,5 euros e cederon a compra dos outros dous a Severino Reguera e a súa esposa. Para realizar a entrega inicial de diñeiro á empresa que lles vendeu os baixos, Severino Reguera prestoulles 103.748,42 euros.

O fiscal conclúe que Louzán e a súa esposa compraron os baixos sabendo desde o principio que o prezo de compra e a hipoteca ían ser pagados pola empresa dunha persoa que tamén exerce cargo político na Deputación e no PP e cuxa proxección económica depende de Louzán. Na súa opinión, trátase dun "trato de favor" de Severino Reguera a quen entón era presidente da Deputación e do seu partido froito dunha operación de compra inmobiliaria que "se planeou entre os señores Reguera e Louzán e a súa esposa".