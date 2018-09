Dous traballos do CEIP San Martiño e o IES Luis Seoane, gañadores dos Premios Ernestina Otero

Reunión do xurado dos premios Ernestina Otero © Mónica Patxot Reunión do xurado dos premios Ernestina Otero © Mónica Patxot

Os Premios Ernestina Otero xa teñen gañadores. Tras seren reformulados para orientalos a traballos realizados dentro do ensino non universitario no ámbito da igualdade, o xurado destes galardóns elixiu dous proxectos impulsados polo colexio San Martiño de Salcedo e polo instituto Luis Seoane de Monte Porreiro.

O colexio San Martiño, gañador na categoría de Educación Infantil e Primaria, presentou un traballo titulado Contos de mulleres. Como son elas na vida real?.

O xurado valorou traballar a perspectiva de xénero nas aulas de infantil a través dos contos, analizando os distintos roles e características de protagonistas femininas e masculinos, fomentando o espírito crítico ante os estereotipos de xénero e por aplicar o método científico en alumnado de 5 anos.

O segundo premio tamén foi para este colexio, co traballo Mulleres que contan: historias de mulleres que non son de conto pero que son de contar,

Neste caso, o xurado destacou o esforzo por mobilizar a toda a comunidade educativa, especialmente ás familias, na recuperación e visibilización das achegas das mulleres en todos os ámbitos empregando unha metodoloxía activa, interdisciplinar e de traballo cooperativo.

Na categoría de Educación Secundaria, o premio foi para o traballo NEOFEM Luis Seoane, do instituto de Monte Porreiro.

Para o xurado é un proxecto que destaca por ter conseguido asentarse como unha organización permanente cunha presenza continuada na vida do centro ao longo do curso e proxectarse aos cursos seguintes, pola visibilización de formas de violencia e discriminación que estaban normalizadas dentro das propias aulas, pola labor de concienciación e educación realizada dentro da comunidade educativa e pola difusión do proxecto a través das redes sociais

O IES Torrente Ballester logrou o segundo premio con Táboa periódica de mulleres. Menudas elementas, que busca dar a coñecer a aquelas mulleres que contribuíron nos distintos ámbitos do coñecemento e das artes, concienciar da presencia das mulleres como elemento transformador da sociedade de calquera época ou tempo, rompendo con estereotipos sexistas, ou difundir o contido a través das redes sociais.

Elas pintan na arte do IES Frei Martín Sarmiento foi recoñecido cun accésit, segundo o xurado, polo traballo de rescatar e dar a coñecer as mulleres creadoras que tradicionalmente foron invisibilizadas nun sector tan masculinizado como o artístico, a variedade das actividades realizadas e pola permanencia do proxecto ao longo do curso e a súa proxección de continuidade en varios cursos académicos seguidos.