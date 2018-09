Funcionarios da Lama fórmanse en como actuar ante a radicalización violenta xihadista dos presos

A radicalización violenta xihadista é xa un grave problema social e ten unha vinculación directa coas prisións, pois se constatou que unha parte importante dos implicados en accións terroristas nos últimos tempos tiveron un paso por algún penal. Unha vez detectada a situación, desde a Comisión Europea púxose en marcha un programa de formación que este martes chegou en Pontevedra a un total de 37 funcionarios que traballan en cárceres galegos, principalmente na pontevedresa da Lama.

Francisco José Macero, funcionario do centro penal de Alhaurín de la Torre (Málaga) foi o responsable da acción formativa, que se impartiu durante toda a mañá no local veciñal de Pedra do Lagarto e chegou a funcionarios que traballan en diversas áreas penais, desde seguridade a programas de tratamento, pois o programa parte da base de que "este fenómeno non só hai que abordalo desde o punto de vista da seguridade, senón que ten que ser multidisciplinar".

A Comisión Europea puxo en marcha dous proxectos - DERAD e TRAINING AID- para formar a profesionais que tratan en primeira liña con persoas radicalizadas ou en vías de radicalización que poderían cometer actos violentos co obxectivo de chegar a máis de 2.000 traballadores de países da UE para unificar criterios e compartir mecanismos de actuación. A adaptación da parte relacionada coas prisións á realidade española correu a cargo do sindicato ACAIP, que encargou a Francisco José Macero a parte pontevedresa como especialista en prisións e neste fenómeno.

Este tipo de curso chegará a máis de 300 profesionais de distintas zonas de España seleccionadas en función da presenza nas súas prisións de poboación recluída cunha alta vinculación co yihadismo. Segundo Macero, é o caso de Galicia, pois nos distintos penais da comunidade hai unha ampla representación. De todos os xeitos, tamén chama a atención sobre o feito de que en España este procentaje de presos potencialmente susceptibles de pasar da radicalización á radicalización violenta é moi inferior ao doutros países europeos, pois hai uns 150 nestas posturas violentas fronte aos miles doutros lugares.

A formación permitiu trasladar aos alumnos unha visión básica sobre o fenómeno da radicalización e a diferenza entre ter ideas radicais e dar un paso máis cara á radicalización violenta. "La radicalización no es delito, no es algo a perseguir, el problema llega cuando dan el paso a la violencia", insiste Macero, que sinala que nese momento empeza a ser unha problema a nivel de seguridade xeral e nas prisións.

Segundo constata este especialista, no colectivo de traballadores penais "tenemos mucho ganado porque estamos acostumbrados a observar dinámicas de los internos" e xa se ten a experiencia de traballar con outro tipo de terrorismo, o de ETA. De todos os xeitos, aínda hai moito por facer.

Ao alumnado trasladoulle que o importante é actuar unha vez que se detectou a unha persoa radical violenta, non para desradizalizarla, senón para incidir en que se desvincule da violencia, isto iso, "non tentar influír na súa forma de pensar, pero si para evitar que pensen que a violencia e o terrorismo é a única saída que hai".

O proxecto da Comisión Europea, na súa parte relacionada co colectivo penitenciario -hai outras liñas de traballo-, está liderado polo Ministerio de Xustiza de Italia e conta con socios en diferentes países da Unión Europea. En España son a Universidade de Granada, a Fundación Euroárabe de Altos Estudos e os expertos, ACAIP.

O curso divídese en dúas partes, unha presencial e outra virtual, cunha duración de 13 horas, de modo que os 37 funcionarios continuarán agora a súa preparación a distancia.