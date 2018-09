Nova iluminación para a capela do Sagrado Corazón

A fachada da capela do Sagrado Corazón, no alto do Casteliño, estrea iluminación. O Concello instalou oito proxectores de tipo led de 20 watios cada un.

Dende o concello sinalaron que os proxectores están colocados de xeito que resulten difíciles de alcanzar para os ladróns. De feito esta actuación viu motivada polo roubo dos antigos proxectores, que estaban ancorados a unhas bases no chan. Máis aínda porque trátase da segunda vez que se furtaban.

A medida supón tamén un aforro enerxético pois as luminarias anteriores eran de 150 watios cada unha ao estar baseadas en tecnoloxía obsoleta.

O Goberno local atende así á petición da veciñanza, que lamentaba a falta de iluminación nocturna deste punto elevado, moi vinculado ás tradicións locais, pois a capela sitúase nun alto de 431 metros onde antigamente estaba, moi probablemente, parte do castelo de Ponte Caldelas.

O templo relixioso foi construído en 1874 e conta cun vía crucis e un calvario na empinada pista que conduce ata el. A capela, moi reformada en anos posteriores, conserva restos do pasado militar deste enclave, como as gárgolas ou as ameas. No alto da fachada hai unha gran escultura do Sagrado Corazón de Xesús.