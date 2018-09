Deteñen un home por agredir á súa parella en plena rúa tras a alerta á Policía de varias testemuñas

A chamada de alerta de varias persoas que circulaban nun autobús que cobre a liña Pontevedra-Marín permitiu na noite deste luns puxo á Policía Nacional sobre a pista dun suposto maltratador que acababa de agredir a unha muller na contorna da praza de Galicia. Tras o aviso, a actuación policial fixo o resto e o home acabou detido.

Un das testemuñas do incidente relatou que el acababa de subirse ao autobús cando sentiu un ruído procedente do exterior e, xunto ao condutor e outro pasaxeiro, observaron que se trataba dunha discusión entre un home e unha muller na rúa e presenciaron como el a agredía e tamén golpeaba un elemento do mobiliario urbano, unha cabina situada na esquina entre as rúas Andrés Muruais e Andrés Mellado.

Tras a agresión, o home escapouse, pero as testemuñas, segundo o seu relato, tiveron tempo de avisar á Policía Nacional e achegar unha descrición detallada do presunto agresor.

Pouco despois, presentáronse no lugar axentes das policías Nacional e Local de Pontevedra e fontes policiais confirmaron que o home foi finalmente detido ás 22.55 horas da noite na rúa Andrés Muruais como presunto autor dun delito de malos tratos e trasladado á Comisaría Provincial.

Segundo fontes policiais, o home explicou que mantiveran unha discusión e que pedía unha orde de afastamento da suposta vítima, que, segundo a súa versión, atopábase baixo os efectos do alcol e alterada.