A Xunta cita aos afectados polas obras da senda entre Vilaseca e Lapamán

A Consellería de Infraestruturas e Vivenda convoca o 30 de outubro aos propietarios dos terreos afectados pola construción da senda entre Vilaseca e Lapamán, en Marín, para o levantamento de actas previas para a expropiación.

A Xunta sinala este martes no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra que os titulares das fincas deberán acudir o citado día á casa consistorial, entre as 9 e as 14 horas.

Esta actuación, cun orzamento de máis de 740.000 euros e case 17.000 euros para as expropiacións, será cofinanciada polo Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Trátase dunha senda para o uso de peóns e ciclistas non deportivos na marxe dereita da estrada ata o límite municipal co Concello de Bueu, na parroquia de Ardán.

Na zona final do proxecto, nas proximidades da praia de Lapamán, habilitarase unha banda de aparcadoiro en liña, paralelo á estrada, con aproximadamente 35 prazas.