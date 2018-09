VIDEO.- O PSOE queda sen representación en Sanxenxo ao abandonar a edil González-Haba

A concelleira Coral González-Haba anunciou este luns no pleno da Corporación de Sanxenxo que abandona por "dignidad" o Partido Socialista co que concorreu ás eleccións municipais mantendo a súa acta como edil non adscrita para seguir "defendiendo los intereses de los vecinos, que es para lo que me presenté". Con esta decisión o PSOE queda sen representación no Concello de Sanxenxo.

González-Haba, nun comunicado lido durante a sesión plenaria, acusou de "falta de trabajo en la agrupación" á executiva anterior e á actual, cuxa secretaria xeral, Ainhoa Fervenza, estaba presente no salón de plenos.

"Se está haciendo una política mediática, la de la foto o el vídeo, pero sin un trabajo que lo respalde y sin el contacto con el tejido asociativo de los vecinos", continuou a edil.

Dixo a concelleira que a súa decisión débese á existencia no seo da agrupación socialista de dúas correntes ben diferenciadas que "non dan a cara" e que son "igual de nocivas" asegurando "desconfiar de ambas" e sinalando que o resultado desta división interna é "que en los últimos 20 años el PSOE de Sanxenxo no sea una referencia por desacuerdos internos entre ambas corrientes".

González-Haba identificou a un destes movementos internos como unha "corriente del pasado, la que nos hizo vivir uno de los peores momentos de la historia de esta agrupación" citando a etapa de José Luis Rodríguez como alcalde de Sanxenxo e a crise socialista daquel momento.