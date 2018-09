Sanxenxo dispone de 1,9 millones de euros para la rehabilitación del Pazo Quintáns

O Concello de Sanxenxo finalmente dispón de 1.917.093 euros para afrontar a rehabilitación do Pazo de Quintáns.

1.376.465 euros proceden da axuda concedida polo Ministerio de Fomento. Inicialmente a axuda era de 903.923 euros, pero viuse incrementada, primeiro con 419.112euros e máis recentemente cunha nova achega de 53.430 euros.

O Concello pola súa banda achegará 540.628 euros que proceden das partidas dos dous últimos presupostos, 2017 e 2018.

A intención do goberno é licitar, e se se pode adxudicar, o proxecto de rehabilitación do pazo de Quintáns no mes de outubro.

O Pazo de Quintáns, é unha construción singular cuns espectaculares miradoiros sobre a horta e sobre a enseada da Lanzada e Ou Bao. Consérvanse neste conxunto, o pazo, a capela, as construcións auxiliares e o hórreo; ademais dos espazos verdes: patrios, praza frontal, xardín e horta murada, todos eles cunha configuración adquirida desde finais do século XVI, como unha posible evolución da torre do Casal de Moldes.

O estado actual de conservación do edificio principal é malo polo abandono sufrido de forma prolongada, que derivou nun proceso grave de deterioración material da cuberta e forxados do mesmo. Con todo, o muro de mampostería que rodea toda a leira, de máis de 9.000 m 2 , está moi ben conservado. En canto ao inmenso xardín hai que cualificalo dun auténtico tesouro botánico que requirirá moi pouca intervención para que poida recuperar todo o seu esplendor.

A intención do goberno é que este xardín convértase nun parque público que poidan gozar a diario os veciños de Noalla e habilitar no Pazo, o Museo da Paisaxe Cultural da Lanzada, como unha Sala do Museo de Pontevedra.