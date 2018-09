A procesión da Mercé afectará o tráfico en Poio

Operativo de tráfico © Policía Local de Poio

Este domingo 23 de setembro ás 22:00 comezan as procesións na honra da Virxe da Mercé que terán saída desde a capela da Virxe de Fátima de Campelo, a Igrexa de San Roque de Combarro e o Sanatorio da Mercé.

O Concello de Poio organiza un dispositivo de seguridade e tráfico para as procesións que confluirán no Mosteiro de San Xoán. Durante o seu transcurso soamente utilizarán un só carril da estrada, sendo transitable en sentido contrario, e sempre acompañadas pola Policía Local que supervisará a seguridade.

Entre as 22:00 ata as 00:00 o tráfico permanecerá pechado no tramo da avenida da Seara comprendido entre a glorieta de Rego do Mouro e a subida ao Concello (Rúa Gonzalo Fernández de la Mora), podéndose circular en dirección Pontevedra pola vía alternativa PO-310.

Haberá amplas zonas de aparcadoiro tanto na Seca, como nas proximidades do Mosteiro para maior comodidade de todos os asistentes.