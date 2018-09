A Deputación instalará 88 novos redutores de velocidade nas estradas provinciais do Salnés

Lombo nunha estrada provincial © Deputación

O departamento de Mobilidade da Deputación de Pontevedra vai instalar 88 novos lombos nas estradas provinciais do Salnés ao abeiro do novo Plan de Mobilidade e Velocidade Segura (Plan MÓVESE 2). Segundo explica o deputado Uxío Benítez, a comarca é a que máis solicitudes de dispositivos de calmado de tráfico solicitou de toda a provincia na segunda fase do plan, que xa está en fase de licitación.

O nacionalista explica que os novos redutores de velocidade (RV) e pasos de peóns sobreelevados (PPS) situaranse en 23 vías elixidas polos concellos, estratexicamente en treitos onde é preciso aumentar a seguranza viaria. Segundo destaca Benítez, o investimento total no Plan MÓVESE ascende a 852.476,89 euros entre as dúas fases no Salnés, acadando no proxecto que está en contratación nestes momentos os 447.338,74 euros. Hai que lembrar que o gasto total entre todos os concellos da provincia nesta liña de prevención da violencia viaria supera os 4.567.000 euros nos últimos dous anos.

Neste Plan Móvese 2 incorporáronse concellos do Salnés que non fixeran petición de dispositivos redutores de velocidade na primeira fase: Cambados, Meaño e Meis.

Segundo manifesta o deputado responsable das vías de titularidade provincial, Uxío Benítez, a intención da Deputación ao implantar de maneira sistemática os elementos de calmado de tráfico coñecidos como 'lombos' é dar unha resposta á problemática da seguridade viaria. O nacionalista destaca que a violencia viaria, principalmente debida ao exceso de velocidade, é evitable, e que os dispositivos de calmado de tráfico como os da Deputación téñense demostrado como os máis efectivos para reducir a rapidez dos coches.

Asegura que por moito que as institucións poñan radares, sinais ou multas aos condutores irresponsables a única actuación que proporciona resultados efectivos para evitar velocidades altas é instalar barreiras físicas nas vías que obriguen aos condutores a frear os seus vehículos.