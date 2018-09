O PSOE critica o "comportamiento totalmente inmaduro" de Cubela

Dende o grupo municipal socialista do Concello de Cerdedo-Cotobade amosaron a súa "preocupación" polo comportamento "pouco apropiado" do rexidor Jorge Cubela, "que cando non ten razóns de peso para defender situacións comprometidas, acude a un comportamiento totalmente inmaduro con reproches fóra de contexto como calificar de vendetta a problemática existente en Viascón".

Os socialistas lembran ao alcalde que "o seu traballo" é o de gobernar con "sentidiño" os concellos fusionados "e vemos que se lle está facendo grande", afirman.

Para o Partido Socialista "Jorge Cubela ven desmostrando que cando non ten gobernos amigos non sabe como xestionar" e citan coma exemplos "a Deputación de Pontevedra cando deixou de ser Rafael Louzán o presidente" ou o Goberno do Estado "como está demostrando agora cando deixou de ser Mariano Rajoy o presidente".

Critican que o rexedor, a día de hoxe, siga sen reunirse con Fomento "e está máis centrado en criticar ós socialistas que en pensar nos veciños de Viascón".

Dende o grupo socialista, pídenlle "cordura" a Jorge Cubela, e que se centre na complexa situación que ten "xa que actualmente a pesares da cantidade de fondos recibidos da fusión contaba con un déficit no mes de agosto de -721.979, 84 euros" e donde "non se cumpre a regra de gasto, nin o pago a proveedores que cada vez se retrasa máis, non temos PXOM, etc etc" e engaden que o alcalde popular "nin sequera di nada dos 200 persoas que foron dadas de baixa do padrón por irregularidades".

Finamente a portavoz do PSOE, Lina Garrido esixe a Cubela "que amose o documento de Ana Pastor sendo ministra onde se recolle a paralización deste proxecto" e engade que "desta maneira tanto eu como portavoz como todos os membros do grupo socialista teremos que pedir disculpas".

Lina Garrido expresou o apoio a veciñanza "sen reprocharlle a quen votan ou deixan de votar, xa que a diferencia é que Jorge Cubela só se move en función da rentabilidade electoral e pouco lle importan os intereses dos veciños".