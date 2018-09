María Rey solicita unha campaña para acabar coas cacas dos cans

Cidadáns Pontevedra, a través da súa concelleira María Rey, presentou unha proposta para que o Concello realice unha campaña institucional de concienciación sobre a recollida de excrementos caninos.

A edila subliña o "problema de salubridade e incivismo" que supón a falta de recollida das feces nas rúas do municipio e lembra que Pontevedra aínda carece dunha ordenanza de Protección Animal que recolla a súa obrigatoriedade.

"Só hai un bando do 2013 onde se establece a obrigación de recollida inmediata de excrementos, cuxa sanción se recolle na Lei 1/1993 do 13 de abril, xa derrogada", apunta Rey, quen engade tamén que a normativa vixente respecto diso por parte da Xunta fixa esta obrigatoriedade, cuxo incumprimento supón unha infracción leve, con sancións de 100 a 500 euros.

Por esta razón, María Rey destaca que é necesario impulsar "unha campaña eficaz, sensata e seria, que involucre aos diferentes axentes da cidade, orientada a dar información, sensibilizar e concienciar aos propietarios de animais domésticos da problemática das defecaciones dos animais nas vías públicas".

Agrega que nalgúns puntos da cidade son os propios veciños os que están a realizar as súas propias campañas con carteis, para evitar estas prácticas.

A proposta de acordo de Cidadáns Pontevedra expón que a futura ordenanza de Protección Animal inclúa a obrigación de recoller os excrementos caninos en espazos públicos e privados de uso común, así como unha sanción por incumprimento que realmente acabe con este problema.

Tamén inclúe a posta en marcha dunha campaña de comunicación para a sensibilización cidadá a través de carteis fixos en distintas vías públicas, a repartición de folletos en centros educativos, clínicas veterinarias e establecementos dedicados á venda de mascotas.

Ademais de charlas en centros educativos, Cs insta o grupo de goberno municipal a reforzar as patrullas de policías de proximidade "para que o control sobre estas prácticas nocivas sexa máis exhaustivo", así como a estudar a posibilidade de incluír a figura do educador canino "para desenvolver unha campaña a pé de rúa na que se informe aos donos de cans sobre cales son as súas obrigas e as súas consecuencias".