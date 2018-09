Un pic-nic para celebrar a recuperación do Monte do Taco

O Concello organizou unha pequena festa para celebrar coa veciñanza recuperación do Monte do Taco como novo espazo verde da cidade. Aberto ao público dende hai seis meses, o goberno local entendeu que a celebración era unha débeda pendente.

O alcalde Miguel Fernández Lores e o concelleiro de Parques, Xardíns e Medio Natural, Alberto Oubiña e a concelleira de Benestar Social Municipal, Anxos Riveiro, achegáronse á festa popular. Un pic-nic e e música en directo arrouparon a cita.

Co Monte do Taco a cidade incorporou unha zona verde de 1.400 metros cadrados nunha localización privilexiada, ao carón da foz do Gafos e fronte a ría de Pontevedra.

Neste espazo creáronse unhas escaleiras e unha rampla de acceso dende a avenida de Marín, así como unha pequena senda para percorrer a parcela polo seu interior. Foi preciso desmontar o muro perimetral da zona e facer un novo retranqueado para garantir a seguridade e dar máis ancho a rúa Monte do Taco, na foz do río. Tamén se instalou mobiliario urbano e axardinouse.

O proxecto tivo un custe total de 118.500 euros.