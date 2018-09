As eleccións no Casino anímanse. Olmedo pasa ao ataque: "non somos 'falabaratos'. Somos serios"

Jaime Olmedo presenta á prensa o seu programa electoral ao Liceo Casino © PontevedraViva Presentación aos socios do programa da candidatura de Alejandro Regueiro ao Liceo Casino © Candidatura Liceo Casino Alejandro Regueiro

A pouco máis de dous días da finalización da campaña electoral e a unha semana vista das eleccións á presidencia do Liceo Casino de Pontevedra, con dúas candidaturas en liza, a do actual presidente, Jaime Olmedo, e a do aspirante para relevarlle á fronte da veterana sociedade, Alejandro Regueiro, a xornada electoral do próximo venres, día 28, presúmese máis emocionante e rifada que nunca.

Se Regueiro foi o primeiro en presentar o seu programa de dez puntos aos socios, nun acto aberto que contou cunha numerosa participación e que se pode consultar detalladamente na súa páxina de Facebook, Olmedo quixo facelo este venres, nunha rolda de prensa exclusiva para os medios de comunicación, antes do envío por correo do devandito programa completo aos máis de 2.000 socios con dereito a voto.

E Olmedo ofreceu unha rolda de prensa ao "ataque". Acompañado do candidato a contador, José María Landín e dos membros do seu equipo Pablo Lariño e Juan José Nogueira, Jaime Olmedo non dubidou en manifestar que "Nós non dicimos vaguedades nin falamos de xeneralidades. Como dicimos na nosa terra, non somos 'falabaratos'. Somos serios. Con este programa informamos o socio das nosas intencións: As actividades concretas que pretendemos desenvolver e explicamos de forma pormenorizada os proxectos a executar".

Igualmente, Jaime Olmedo quixo destacar os valores dos seus compañeiros de equipo: "No seu día convencín a un grupo de persoas para xestionar a Sociedade. Non o fixen de forma improvisada nin o formei con amigos, familiares ou compañeiros de traballo. Busquei aos que me pareceron máis útiles en función do nivel académico, aptitude, profesión e actitude para resolver os problemas da Sociedade. Os resultados están aí. Un grupo cohesionado, eficiente, de distintas profesións e disciplinas: Dereito, Finanzas, Seguros, Arquitectura, Prensa, Xestión de Empresas. Persoas que saben xestionar e eu creo que esa foi a clave do éxito: Coñecemento, experiencia e traballo".

Seguindo coa liña de alusións máis ou menos veladas á candidatura rival, Olmedo non tivo reparos en comparar programas: "De 10 puntos que expoñen, 9 xa existen e estanse levando a cabo. A diferenza está no modelo de xestión proposto. Nós creo que fixemos un bo traballo e esperamos poder terminalo, porque todas as cousas que incluímos no noso programa facémolo coa intención de facelas realidade nos próximos catro anos".

Pablo Lariño tamén deixou unha mensaxe directa para o equipo de Regueiro ao dicir: "A outra candidatura une descontentos, que sempre hai contra calquera xestión, aínda que eses descontentos non sexan coincidentes nos seus motivos". Respecto diso, José María Landín quixo recalcar o seu convencemento de que "se só votan os descontentos, as nosas posibilidades de gañar as eleccións son menores, pero se conseguimos mobilizar á maioría da masa social, estou convencido de que lograremos renovar a súa confianza".

Para terminar, quixeron recalcar a boa saúde social e económica do Liceo Casino, que lle permitiu "investir máis de 2.200.000 euros neste últimos oito anos, sen necesidade de subir as cotas aos socios, apostando pola eficiencia enerxética e o aforro de custos, ademais de rendibilizar actividades como as deportivas, que agora mesmo non só non custan diñeiro ao Casino, senón que dan beneficio".

Pechou Jaime Olmedo desvelando que, ademais dos proxectos do seu programa (cuxo contido se pode consultar completo nesta ligazón), pretenden ofrecer un acordo ao vicerreitorado da Universidade de Vigo, que non ten espazos propios, para que poidan utilizar as instalacións do Liceo Casino, tan próximas ás oficinas universitarias.