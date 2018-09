Sanxenxo renova o contrato de 6 auxiliares de policía e contratará a 14 profesores de música

O goberno local de Sanxenxo decidiu renovar o contrato ata decembro a 6 auxiliares de policía.

O persoal fixo da Policía Local está integrado por 25 membros que agora contarán coa axuda de 6 auxiliares.

Ademáis, este xoves publicáronse na web municipal as bases para a contratación de mestres para impartir clases na Escola de Música Municipal do O.A Terra de Sanxenxo, durante o curso escolar 2018-2019.

Serán un total de 14 prazas para as seguintes especialidades: guitarra, linguaxe musical, clarinete, trompa, educación musical, violonchelo, frauta, percusión, trombón, oboe, 2 de piano, saxo e tuba. As probas terán lugar o martes 2 de outubro. O inicio das clases será ao longo do mes de outubro e durarán aproximadamente ata finais do mes de xuño do próximo ano.

A escola de música conta 150 alumnos matriculados nos distintos graos entre nenos e adultos. O ano pasado a escola de música mellorou a súa oferta educativa ampliando en 9 horas lectivas/semana o que permite unha mellor atención e aproveitamento das clases e a mellora da cociente profesor/alumno.