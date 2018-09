O parking do porto ofrecerá dúas horas gratis aos veciños de Sanxenxo

O goberno local quere aumentar dunha a dúas horas gratis o aparcadoiro no porto deportivo aos veciños de Sanxenxo que paguen o imposto de vehículos neste Concello.

Ao longo mes de outubro entrará en vigor a medida, xa que require dun tempo para a súa posta en marcha.

Segundo explicaron, hai que meter no computador os datos das matrículas de todos os vehículos que pagan o imposto en Sanxenxo e tamén levala ao Consello de Nauta.

As persoas de fóra do Concello de Sanxenxo seguirán gozando da primeira hora gratis de aparcadoiro como ata agora. Unha medida que se puxo en marcha coa inauguración do parking para dinamizar a actividade económica Sanxenxo nos meses da tempada baixa.