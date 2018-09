RADIO.- A playlist de ... Jorge Soto:a humanidade dun docente e dun vicerreitor

Jorge Soto Carballo é vicerreitor da Universidade de Vigo no Campus de Pontevedra © Mónica Patxot Jorge Soto na Casa das Campás, sede do Vicerreitorado © Mónica Patxot

É docente e de non ser docente... tería sido docente. E de haber outra vida, seguramente sería docente. Vive a súa profesión como un agasallo e ser o seu pupilo ten que selo tamén; se non, como chegar a ser elixido un dos mellores profesores universitarios de España. Jorge Soto Carballo ademais, é desde xuño o novo vicerreitor da Universidade de Vigo no Campus de Pontevedra.

Profesionalmente acumula unha traxectoria de Matrícula de Honra como as notas que ía sacando e que a súa nai nunca soubo. Porque para Jorge ese listón era unha responsabilidade. Unha responsabilidade marcada pola perda. Como todas as perdas, dolorosas; pero se ademais é un pai e prodúcese cando tes doce anos, irremediablemente o compás vital cámbiache as coordenadas.

Persoal e humanamente, Jorge Soto está en parámetros similares; ' cum laude' se seguimos en termos académicos. E unindo unha e outra parte, sae como resultado unha das súas consecucións - aínda que sempre se quite méritos - que en Pontevedra estea a primeira Universidade, concretamente a Facultade de Ciencias da Actividade Física e do Deporte, incluída na Rede de Escolas da Unesco.

E que deporte practica un profesor da Facultade de Ciencias da Actividade Física e do Deporte?, correr. E de novo, volve sorprender: fíxose xa dez maratóns. O undécimo pode ser para 2019; pero ata aí podo ler. Conoció a Mili hace 29 años y ambos conocieron a Pablo hace 14 y a Alba hace 9.

Ah! tamén escribe, aínda que esa lectura resérvea só para si mesmo. Quen sabe se no epílogo dalgunha das súas escrituras pon: "A vida constrúese a partir de catro cosas básicas", Jorge Soto Carballo dixit.