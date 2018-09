Vanessa Rodríguez Búa xa está á fronte da estrutura de Cidadáns en Sanxenxo

Vanessa Rodríguez Búa, nova coordinadora de Cidadáns en Sanxenxo © Ciudadanos Galicia

Sanxenxo súmase aos municipios galegos nos que Cidadáns, o partido que lidera Albert Rivera, conta cunha estrutura local. Á fronte da mesma, como adiantou PontevedraViva, estará a actual concelleira non adscrita Vanessa Rodríguez Búa.

O grupo local de Cidadáns en Sanxenxo, que contará con Heliodoro A. Sueiro Arias como responsable de redes sociais e con Esther Freijeiro Vázquez como ligazón municipal, foi presentado este xoves nun acto celebrado na Sala Nauta.

Vanesa Rodríguez, na súa intervención, deixou claro que a súa liña de acción será "traballo serio e unha política útil", ao entender que os veciños de Sanxenxo necesitan esta alternativa política impulsada, dixo, por xente "honrada e traballadora".

A coordinadora de Cidadáns en Sanxenxo quixo resaltar ademais que a estrutura do partido "guiaranos nas propostas que queiramos sacar adiante".

"Cidadáns é o único partido que ten a capacidade de sumar, que é o que fai falta, de sumar xente cuxo único afán é traballar para mellorar o noso pobo", asegurou.

Rodríguez destacou que buscan un Sanxenxo "no que poder reunirse co alcalde non dependa da cor do teu voto" ou onde o diñeiro público "se utilice con criterio e non con fins electorais á conta de empeñar a todo o Concello por décadas"

Un traballo efectivo, unha política próxima e transparente serán as ferramentas de traballo coas que, desde agora, a coordinadora local de Cidadáns espera atraer aos votantes "para acabar co clientelismo e os fins partidistas que definiron a política do noso Concello durante tanto tempo".