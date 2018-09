Maica Larriba informou en Viascón que non houbo alegacións ao proxecto da N-541 por parte do Concello

A subdelegada do Goberno na provincia de Pontevedra, Maica Larriba, mantivo un encontro coa Asociación de veciños "O Agro" e a comunidade de montes, na que estaba a súa cabeza o presidente Ernesto Filgueira para "explicarlles a realidade" do proxecto de melloras da N-541 ao seu paso por esta parroquia.

Nesta xuntanza, a subdelegada, manifestou que non existe ningún documento en Fomento que reflicta unha paralización do proxecto polo que sinxelamente mantivo a súa tramitación con normalidade. "Na Administración se non existe un papel as promesas non teñen ningunha validez e segundo informan de Estradas esa paralización non figura no expediente", recordou Larriba.

O proxecto é unha mellora da seguridade na estrada nacional N-541 e contempla diversas actuacións ao longo desta estrada, sendo a de Viascón a última que queda por realizar.

"Nin o concello de Cotobade nin ningunha administración presentou ningunha alegación", indicou Larriba. "Agora cunha obra feita que só resta a parte de Viascón e sen que ninguén presentara alegacións é moi complicado paralizala", recordou a subdelegada.

Pola súa banda, o presidente municipal de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, insiste na súa demanda que siga paralizada a obra na travesía da N-541 na parroquia e aprazou a súa sinatura nas actas da expropiación en Viascón para esixir a Fomento que dialogue cos veciños.

Vai rubricar o documento, porque é a súa obriga legal, pero vai estirar os prazos en sinal de protesta e para forzar unha negociación. Advirte de que, con independencia do futuro desta obra, o ministerio vai pintar liña continua e haberá que ir a Tenorio para dirixirse cara Ourense.

O Concello puxo un bufete de avogados a disposición dos propietarios afectados, que asinaron na súa totalidade as actas con disconformidade.