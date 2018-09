Satisfacción en Sanxenxo polo balance "positivo" da feira multisectorial

Tras tres meses de actividade, a Feira Multisectorial de Portonovo pechou as súas portas. As oitenta casetas que, ata esta semana, ocuparon parte do paseo de Baltar xa foron desmontadas.

O Concello de Sanxenxo, á hora de facer balance, mostrou a súa satisfacción polo "positivo" resultado que tivo a feira co seu novo formato.

Esta feira foi un punto de encontro entre artesáns, mozos creadores e comercios. O obxectivo, que se cumpriu con fartura segundo o goberno municipal, era crear un atractivo turístico e unha alternativa lúdica e de entretemento para veciños e visitantes que dinamizase a actividade económica de Portonovo.

O "salto de calidade" que tivo a feira este ano, engade o Concello, foi "importante". Isto achácano a un prego "máis esixente" á hora de conceder os postos, ao valorar "especialmente" as características das casetas e a imaxe conxunta da feira.

O goberno municipal traballa xa na feira do próximo ano, na que se mellorarán certos aspectos para facela aínda máis atractiva.