Cidadáns quere colgar etiquetas co custo das reparacións por actos vandálicos

A concelleira de Cidadáns Pontevedra, María Rey, presentou unha proposta para que o Concello leve a cabo unha campaña de sensibilización sobre o coidado do mobiliario urbano.

María Rey expón, entre outras medidas, a colocación de etiquetas co custo que supón para as arcas municipais, "e por tanto, para todos os cidadáns", a reparación daqueles bens que sexan obxecto de actos vandálicos.

Atendendo á experiencia doutras cidades onde se levaron a cabo este tipo de iniciativas, a edil de Cidadáns considera que o desenvolvemento destas campañas de concienciación supoñerá "unha maior protección dos espazos públicos, o que implicará tamén un aforro en recursos que poderían ser destinados a outras actuacións municipais".

"Cremos que unha campaña que informe -apunta- non só do custo do ben afectado, senón tamén do seu arranxo e de todo o que iso leva, supoñerá unha chamada de atención que, probablemente, terá consecuencias positivas na cidadanía". E engade que estas iniciativas, aínda que sinxelas, son "importantes pola súa implicación pedagóxica".

A concelleira pide tamén na moción que se difunda a través da páxina web do Concello o custo da reparación ou reposición dos diferentes elementos do mobiliario urbano afectado.