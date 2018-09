O Concello de Poio lembra a necesidade dunha reforma no Colexio de Viñas

Colexio público de Viñas © Xunta de Galicia

A concelleira de educación do Concello de Poio, Marga Caldas fixo un chamamento á Xunta "para que non esqueza resolver as necesidades do Ceip de Viñas" que precisan dunha reforma integral do Centro. Un compromiso adquirido pola administración autonómica con este Concello no ano 2016.

O goberno local informará a Consellería de Educación da inversión acometida polo Concello de Poio que ascende a 100.000 euros en todo este exercicio.

Segundo Marga Caldas o Concello fíxose cargo de importantes obras de mellora e mantemento nos centros educativos do municipio como o adecentamento das zonas verdes e patios, pintado de aulas, carpintería, fontanería, electricidade con reposición de luminarias led para aforro enerxético, acondicionamento nos accesos e mellora das pistas polideportivas dos colexios de Lourido, Isidora Riestra e Espedregada.

Ademáis citou a posta en marcha do Comedor escolar no CEIP Isidora Riestra, que amplia a oferta con este novo servizo, como os que xa prestan os centros de Lourido e Chancelas. Así préstase apoio ás familias que necesitan conciliar a súa vida laboral ou familiar.

A concelleira de educación sinalou que "é unha importante inversión para que os colexios gozen dunhas infraestructuras de calidade". Dende este departamento municipal xa comezaron a valorar as obras a realizar no próximo ano para ir dotando de mellor servizo o tecido escolar de Poio.

"Asemade seguiremos invertindo durante o novo curso na coordinación do programa educativo 'Educandonos' dirixido aos colexios así como o financiamento de saídas e diferentes necesidades escolares que se plantexan nos diferentes centros incluíndo o IES de Poio actúando coas Concellerías de Igualdade, Cultura, Deportes e Protección Cidadá", dixo Marga Caldas.