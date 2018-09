Pontevedra prevé ingresar 2,2 millóns polo imposto de actividades económicas a grandes empresas

A partir do luns comezará o período de pago do imposto de actividades económicas (IAE), polo que deben tributar as empresas do municipio de Pontevedra que facturan máis dun millón de euros ao ano.

O goberno municipal prevé recadar 2.231.214 euros por este tributo, un 2,01% máis que o pasado exercicio. Trátase da cantidade máis alta desde 2015, ano no que Pontevedra rozou un nivel de ingresos próximo a 2,5 millóns.

O número de recibos, segundo trasladan fontes municipais, será de 999. Iso non significa que haxa na cidade un milleiro de empresas con ese nivel de facturación, xa que una mesma compañía pode pagar varios recibos se conta con varios centros de actividade.

As entidades bancarias son, un ano máis, as compañías que máis pagarán polo IAE. Seus serán 48 recibos, correspondentes a outras tantas sucursais.

Ademais, 38 correspóndense con comercios de roupa -sobre todo multinacionais que teñen tenda na cidade- e 36 son empresas de promoción inmobiliaria.

Os establecementos de compra e reparación de coches, con 27 recibos, ou bares e restaurantes, que superan a vintena do mesmo xeito que supermercados e panaderías ou confeiterías, son outras das actividades que máis se repiten entre as empresas asentadas en Pontevedra que deben satisfacer este tributo ás arcas municipais.