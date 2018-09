Cerdedo-Cotobade acondiciona o acceso da Neveira do Seixo

Neveira do Seixo, en Cotobade © Concello de Cerdedo-Cotobade

O Concello de Cerdedo-Cotobade acaba de concluír os labores de acondicionamento do acceso á Neveira do Seixo, complexo histórico que se atopa no Candán.

Dado o agreste da orografía da zona ata agora era complicado poder gozar desta construción medieval destinada á conservación de xeo, algo que se corrixiu coas obras, que tiñan como obxectivo que a súa contemplación fose máis accesible.

Ademais da mellora do acceso, no espazo cedido pola Comunidade de Montes de Caroi instaláronse valados, peches, pasarelas, plataformas e paneis informativos en madeira de longa durabilidade.

Estes traballos estiveron cofinanciados entre o Concello, cunha partida de 4.000 euros procedente dos remanentes do pasado ano, e a Consellería de Medio Ambiente, que achegou 12.000 con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental ( FCA).

Tras explicar esta actuación o presidente municipal, Jorge Cubela, anunciou que o goberno local acometerá nos próximos meses novos investimentos nesta parroquia para mellorar as casas-escola, o campo de fútbol e a rede viaria.