82 veciños alegaron contra o "catastrazo" rural tras pasar pola oficina de atención do Concello

Ata finais de outubro seguirá aberta a oficina que puxo en marcha o Concello de Pontevedra para atender os cidadáns afectados polo "catastrazo" rural, a revisión que Facenda está a facer nas construcións rurais como galpóns, garaxes, piscinas ou cortellos que, ata o de agora, non estaban suxeitas a este réxime.

A decisión municipal débese a que o Catastro está a demorar, máis do previsto, a notificación destes procedementos de regularización catastral.

Dende a súa posta en funcionamento o pasado 17 de xullo, a oficina atendeu a 289 persoas, cunha media de atención diaria de 15 persoas. Ademais, a maior parte das persoas acoden con varias notificacións, polo que o traballo multiplícase. Ata o de agora, esta oficina axudou a presentar 82 alegacións.

O Concello lembra que para que os veciños poidan ser atendidos hai que solicitar cita previa no correo electrónico ibipontevedra@laya.es ou ben chamando ao teléfono 986 23 73 57.

A oficina está no Pazo da Cultura, atende os luns, martes e venres e o horario de apertura é de 08.30 a 14.00 horas, pero só se dá cita ata as 13.00 horas para poder atender as persoas de última hora.

Dende o Concello reiteran aos interesados que, primeiro, soliciten toda a información no Catastro, e se consideran oportuno alegar, entón poden dirixirse a esta oficina municipal para solicitar asesoramento e axudar a presentar as alegacións á liquidación que lles presente Catastro, que cobra unha taxa de 60 euros por cada revisión.

O Ministerio de Facenda, a través da Dirección Xeral do Catastro, iniciou esta revisión no rural de Galicia hai cinco anos, a raíz de modificar a lexislación e incluír no padrón todas as construcións auxiliares do rural, agás os hórreos.