Maica Larriba insta aos concellos a sumarse ao sistema de seguimento e vixilancia dos casos de violencia de xénero

A subdelegada do Goberno na provincia de Pontevedra, Maica Larriba, remitiu un escrito aos alcaldes de toda a provincia instándoos a sumarse ao sistema Viogen, un sistema de seguimiento integral nos casos de violencia de xénero, para que as policías locais poidan estar coordinadas cos corpos e forzas de seguridade do Estado.

Larriba recorda no escrito que coa promulgación do decreto lei de medidas urxentes para o desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, os concellos teñen engadido as súas competencias a loita contra esta lacra social, "polo que como subdelegada recoméndolles a incorporación" ao sistema Viogen.

O sistema Viogen foi creado en 2007 pola secretaría de Estado de Seguridade, dependente do Ministerio do Interior, co fin de establecer unha tupida rede que permita o seguimento e protección de forma rápida, integral e efectiva das mulleres maltratadas, e dos seus fillos, en calquera parte do territorio nacional.

Deste xeito Viogen o que fai é aglutinar ás diferentes institucións públicas que teñen competencias en materia de violencia de xénero (Goberno, forzas de seguridade, comunidades autónomas e concellos), integra toda a información de interese, fai unha predición do risco de cada caso de seguimento e permite realizar un seguimento e protección ás vítimas en todo o territorio nacional. Incluso alerta de situación de risco para as vítimas nunha localización concreta cando o agresor abandona a institución penal, entre outros aspectos.

Segundo recorda a subdelegada, na nosa provincia son 11 os concellos integrados en Viogen (Bueu, Caldas, O Grove, Marín, Pontevedra, O Porriño, Redondela, Salceda de Caselas, Sanxenxo, Vigo e Vilagarcía). Amais subliña que os concellos que estén integrados neste sistema de seguimento poderán optar a un maior volume de axudas para desenvolver políticas contra a violencia de xénero.

Por último, a subdelegada considera necesaria a implicación de todas as administracións na loita e na prevención de posibles casos de violencia polo que cree que os concellos que dispoñan de policías locais poden colaborar tamén no seguimento das mulleres e dos seus fillos para garantir a súa seguridade.