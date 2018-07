Detidos tres mozos por asaltar á propietaria dunha mariscaría de Sanxenxo

Axentes da Garda Civil detiveron tres mozos, de entre 19 e 21 anos, que foron identificados como os autores do asalto que sufriu a propietaria dunha mariscaría de Sanxenxo, á que roubaron pouco despois de pechar o establecemento.

Segundo informou o instituto armado, o asalto produciuse o pasado 3 de xullo cando a vítima estaba a pechar. Un home abalanzouse sobre ela, tirouna ao chan e subtraeulle o bolso con diñeiro e documentación.

Como consecuencia do golpe, a muller sufriu varias feridas nos xeonllos das que tivo que ser asistida no PAC do centro médico de Portonovo.

A investigación revelou que un dos autores roubara nun taller de Caldas de Reis e nun supermercado de Campo Lameiro. Trátase dun mozo de 20 anos, veciño de Caldas, que, foi detido días despois do asalto en Sanxenxo en posesión de varias tarxetas bancarias e de establecementos comerciais a nome da propietaria da mariscaría.

Poucos días despois, os axentes comprobaron que este mozo vendera nun establecemento de compra venda de obxectos usados, en Pontevedra, un teléfono móbil que comprara, por 1.100 euros, cunha dos cartóns que subtraera.

A partir desta detención, a Garda Civil puido identificar ás outras dúas persoas que colaboraron con el, ambos os dous veciños de Pontevedra de 19 e 21 anos.

Os detidos, que foron postos a disposición do xulgado de instrución de garda de Caldas de Reis, quedaron en liberdade provisional con cargos, coa obrigación de comparecer periodicamente ante a autoridade xudicial.