As mareas de Sanxenxo, Ponte Caldelas e Cambados súmanse ao espazo de En Marea

En Marea segue engadindo mareas locais ao protocolo de colaboración que busca asinar coas candidaturas de confluencia de toda Galicia, de cara as eleccións municipais de 2019. Tras Culleredo e Pontevedra, as primeiras en rubricarse, foi a quenda de Somos EM Sanxenxo, En Marea Ponte Caldelas e Somos Cambados.

O acto da sinatura, ao que se achegaron representantes doutros concellos e localidades do país, foi levado a cabo pola vicevoceira de En Marea Ana Seijas, e os voceiros de Cambados, Sanxenxo e Ponte Caldelas, Tino Cordal, Mari Camiña e Roi Márquez, respectivamente. Tamén estivo no evento o voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares.

Seijas explicou que é unha sinatura de tres mareas municipais, "mareas diversas, de costa, de interior", algunhas delas preexistentes a En Marea que levan traballando xa desde o 2015.

É o caso, explicou, de Somos Cambados que forma parte do goberno da localidade; ou das mareas de Sanxenxo e Ponte Caldelas, que xurdiron no último ano e que aínda que non teñen representación institucional, "forman parte do noso espazo político e confían nos mesmos principios e na mesma ética que compartimos En Marea e as mareas municipais".

Pola súa banda, Tino Cordal deixou claro que aínda que xa están no goberno de Cambados, "mantemos os mesmos obxectivos que tiñamos cando chegamos: igualdade e rematar coas xerarquías", ao entender que a unidade popular "é a unidade sen etiquetas e onde todos somos iguais".

Na mesma liña posicionouse Mari Camiña, que considera que a sinatura deste acordo supón para Somos EM Sanxenxo "seguir o camiño iniciado hai un ano para unirnos e botarnos unha man" na busca dun espazo "integrador" que permita mudar un concello como Sanxenxo "gobernado a golpe de catastrazo".

Roi Márquez, de En Marea Ponte Caldelas, incidiu en que a rúbrica do protocolo, aprobado polo plenario, supón "poñer a primeira pedra para rematar coas políticas do PP e devolverlle as institucións á xente". Engadiu que dende o seu nacemento, "traballamos para apoiar á veciñanza e que se sintan arroupados por nós nas súas inquedanzas".