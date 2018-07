O Concello pide ao Goberno un control "efectivo" sobre o cese de actividade de Elnosa

Cunha carta que o goberno municipal remitirá á Dirección Xeral de Sustentabilidade da Costa e do Mar, dependente do Ministerio de Transición Ecolóxica, o Concello esixirá ao executivo de Pedro Sánchez que realice un control "efectivo" sobre o cesamento de actividade de Elnosa no complexo industrial de Lourizán.

A alcaldesa en funcións, Carme dá Silva, explicou que esta misiva foi supervisada polos servizos xurídicos municipais e será remitida a Madrid nas próximas horas.

Nela, o concello da capital lembra ao Goberno que é "imposible" que Costas poida outorgar unha prórroga a Elnosa, ao carecer de autorización ambiental integrada, anulada por unha recente sentenza xudicial.

A este respecto, Da Silva entende que os "únicos pasos" que debe dar o Goberno central é comprobar que se produce o cesamento de actividade de Elnosa na data prevista, o próximo 29 de xullo, e instar á compañía electroquímica a que desmantele as instalacións e descontamine o terreo público que ocupou.

"É a súa obriga", apuntou a edil do BNG, que asegurou que o Concello confía "plenamente" en que o ministerio que dirixe Teresa Ribera, cumpra con este requirimento para proceder á recuperación destes terreos canto antes.

Esta acción enmárcase, segundo lembrou Carme dá Silva, na política municipal de usar todos os recursos "que temos nas nosas mans" desde o ámbito político, administrativo, xudicial e social para que tanto Ence como Elnosa "desaparezan" da súa actual localización.