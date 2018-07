A Garda Civil libera tres vítimas de explotación sexual que exercían nun club de alterne de Meis baixo ameazas

Maica Larriba e o coronel Jorge González Veiga comparecen ante os medios na Comandancia da Garda Civil © Mónica Patxot Maica Larriba e Lucía González comparecen ante os medios na Comandancia da Garda Civil © Mónica Patxot

Unha investigación liderada polo Equipo Muller Menor (EMUME) da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra e o Xulgado de Instrución número 3 de Cambados permitiu liberar a tres mulleres de entre 18 e 24 anos que levaban tres meses exercendo a prostitución baixo ameazas e coaccións nun club de alterne e deter ao presunto responsable desa explotación sexual, que permanece en prisión provisional.

A investigación comezou por mor dunha información que chegou á Comandancia sobre a presenza de mulleres obrigadas a prostituírse nun club da localidade de Meis e tivo o seu momento central o pasado luns 9 de xullo, cando os axentes realizaron unha inspección no local e localizaron ás vítimas.

Os axentes entraron con autorización xudicial sobre as 23.00 horas e atoparon ás tres mulleres, que lles relataron que son de orixe venezolana e chegaron a España fai tres meses enganadas, pensando que traballarían nun hotel facendo camas e outro tipo de tarefas habituais de hostalería. Con todo, ao chegar a España atopáronse cunha realidade moi diferente.

Segundo relataron aos investigadores do EMUME, cando chegaron a España comunicáronlles que contraeran unha débeda de 3.000 euros pola viaxe e que debían traballar para pagala, pero que poderían facelo aos poucos para poder ir enviando diñeiro á súa familia en Venezuela.

Á súa chegada, foron trasladadas ao club agora inspeccionado e alí déronse conta de que non estaban nun hotel. Ás súas preguntas, respondéronlles que terían que estar no local, falar cos clientes e esporadicamente, manter relacións sexuais. Finalmente, atopáronse cunha rutina laboral moito peor na que, ademais, tras tres meses exercendo a prostitución, seguían tendo unha débeda de entre 1.400 e 2.400 euros.

A subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba; o coronel da Garda Civil de Pontevedra, Jorge González Veiga; e a responsable do EMUME, Lucía González Colino, compareceron este venres na Comandancia para dar conta da operación e explicaron as condicións nas que estiveron estes tres meses as vítimas.

Segundo relataron, só recibían un comida ao día, apenas lles deixaban saír do local, eran obrigadas a traballar baixo ameaza de penalización mesmo se estaban enfermas, exercían a prostitución en xornadas de ata 11 horas diarias e non puideran enviar ningún diñeiro á súa familia en Venezuela. Durante todo ese tempo sufriron intimidación, coaccións e ameazas por parte do responsable do club.

Tras liberar á muller, os investigadores da Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Comandancia detiveron ao único propietario do local, un home natural de Brasil, pero na actualidade residente legal en España e veciño de Meis. O home, de 33 anos, conta con antecedentes por outras cuestións, pero non por explotación sexual. O club fora denunciado por contrabando de tabaco e posesión de drogas.

Tras ser posto a disposición, decretouse o ingreso en prisión, que poderá eludir se abona unha fianza de 12.000 euros. No caso das mulleres, que estaban en situación irregular en España, están a salvo en casas de acollida e agora a Policía Nacional encargarase de realizar os correspondentes trámites sobre a súa situación administrativa, que tango poderían derivar na súa regularización ou na súa devolución a Venezuela.

Maica Larriba e o coronel González Veiga destacaron o compromiso das Forzas de Seguridade do Estado e do Goberno central na loita contra a trata de persoas e para poñer fin a esta explotación sexual que, segundo destacou a subdelegada, é outra forma de violencia machista sobre as mulleres.