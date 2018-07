Preocupación pola tardanza no inicio das obras de construción do campo de fútbol de Ponte Sampaio

Ramón Agulla, en nome da xunta directiva da asociación de veciños Héroes de Ponte Sampaio, mostra a súa preocupación polo atraso no inicio das obras de construción do novo campo de fútbol previsto para a parroquia pontevedresa. Desde este colectivo enténdese que xa deberían estar a se executar os traballos durante os meses de vacacións escolares. A asociación teme os problemas que poida ocasionar a obra que se realizará a poucos metros do centro educativo afectando a toda a comunidade escolar.

Por este motivo, Héroes de Ponte Sampaio cre que estes dous meses e medio de vacacións lectivas serían oportunos para realizar as obras de explanación e construción de muros, ademais de todas aquelas que requiran o uso de maquinaria pesada. Consideran que as obras durante o curso provocarán ruídos e converterán as clases nun "caos".

A directiva da asociación alerta de que o Concello de Pontevedra anunciara que o campo estaría listo para o inicio da próxima tempada. Ramón Agulla tamén reclama ao goberno local que as obras de calado na parroquia deben ser expostas en Ponte Sampaio para que os veciños poidan participar e ofrecer o seu punto de vista, unha circunstancia que, segundo denuncian, non se está producindo durante os últimos anos.